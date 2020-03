Morreu o ator Max von Sydow, aos 90 anos. Uma das suas cenas mais célebres é a jogar xadrez com a Morte no filme O Sétimo Selo (1957), de Ingmar Bergman, com quem fez onze filmes. Recentemente, surgira em três episódios da série A Guerra dos Tronos, como Three-Eyed Raven, em 2016.





O ator franco-sueco morreu no domingo, dia 8, anunciou a família. Na sua carreira, destaca-se ainda a participação em obras como O Exorcista, Flash Gordon, Ana e As Suas Irmãs, Relatório Minoritário e Guerra das Estrelas: O Despertar da Força.

Max von Sydow foi nomeado para dois Óscares da Academia, incluindo o de Melhor Ator Secundário pelo papel no filme Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, de 2011.



O ator teve dois filhos com a primeira mulher, Christina Inga Britta Olin. Em 1997, casou-se com Catherine Brelet e tornou-se cidadão francês, abdicando da nacionalidade sueca.