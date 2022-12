Morreu o chef Evaristo, antigo cozinheiro da Seleção Nacional

Morreu o chef Evaristo, o fundador do famoso restaurante Solar dos Presuntos, a dois passos do Coliseu dos Recreios e do Politeama, local de encontro de muitos artistas e figuras públicas ao longo de décadas. O também antigo cozinheiro da Seleção Nacional tinha 80 anos.





"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", informa fonte do restaurante em mensagem publicada nas redes sociais."O Solar estará encerrado hoje à noite e amanhã. O velório acontecerá na Igreja de São José, às 19h de hoje e a missa decorrerá amanhã ãs 11h. O corpo seguirá depois para Monção", acrescenta.Evaristo tinha uma legião de fãs. Simpático, conversador e um bom anfitrião... e apologista da boa comida. Ingredientes que tornaram o Solar dos Presuntos em Lisboa ponto de encontro de muitas caras conhecidas. Era habitual fazer um almoço festivo por ano onde juntava políticos, artistas e figuras públicas, amigos que foi colecionando ao longo da vida.À família enlutada,endereça as mais sentidas condolências.Autor: Flash