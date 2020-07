Morreu o compositor Ennio Morricone

O compositor italiano Ennio Morricone morreu esta segunda-feira. Tinha 91 anos. De acordo com a agência italiana Ansa, o maestro que é um dos maiores nomes da música associado ao cinema, teria partido o fémur há alguns dias e acabou por morrer durante a noite numa clínica em Roma.



Nascido na capital italiana, Roma, em 1928, Morricone escreveu partituras para cerca de 400 filmes, mas seu nome estava mais ligado ao diretor e cineasta Sergio Leone, com quem trabalhou no clássico Spaghetti Westerns, e 'Era uma vez na América'.