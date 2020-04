Morreu o escritor Luís Sepúlveda, vítima de coronavírus

O escritor Luís Sepúlveda morreu esta quinta-feira em Gijón, Espanha, aos 70 anos, vítima de covid-19. A informação é avançada pela agência EFE.





Luís Sepúlveda estava internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, desde fevereiro.O escritor e a mulher estiveram na Póvoa de Varzim (distrito do Porto), no festival Correntes d'Escritas, entre 18 e 23 de fevereiro. Luís Sepúlveda teve os primeiros sintomas no dia 25, tendo procurado ajuda médica dois dias depois.Luís Sepúlveda, que nasceu no Chile a 4 de outubro de 1949, estreou-se nas letras em 1969, com "Crónicas de Piedro Nadie" ("Crónicas de Pedro Ninguém"), dando início a uma bibliografia de mais de 20 títulos, que inclui obras como "O Velho que Lia Romances de Amor" e "História de Uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar".O escritor tem toda a obra publicada em Portugal - alguns títulos estão integrados no Plano Nacional de Leitura -, e era presença regular em eventos literários no país.Luís Sepúlveda era casado com a poetisa Carmen Yáñez, que também esteve hospitalizada e em isolamento.