O estilista Pierre Cardin, pioneiro da democratização da alta costura que levou a moda a grandes lojas a preços acessíveis, nos anos 1950, morreu hoje, aos 98 anos, em Paris, anunciou a família à Agência France Presse.





Filho de imigrantes italianos, tornou-se um homem de negócios mundialmente conhecido, lançando, no pós-Segunda Guerra Mundial, o conceito de 'prêt-a-porter' de vestuário, acessível a várias as bolsas.Personalidade marcante do mundo da moda, naturalizado em França, morreu no hospital americano de Neuilly, na região de Paris.