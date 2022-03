Morreu o homem que recebeu o primeiro transplante de um coração de porco

Morreu esta terça-feira o norte-americado, de 57 anos, que em janeiro tinha sido transplantado com um coração de um porco geneticamente modificado. David Bennet perdeu a vida Centro Médico da Universidade de Maryland, nos EUA."Não houve uma causa óbvia identificada na altura da sua morte", disse um porta-voz do hospital, segundo o jornal The New York Times.Bartley Griffith, o cirurgião que efetuou o transplante, disse que a equipa hospitalar ficou "devastada" com a morte do paciente."Ele provou ser um paciente corajoso e nobre, que lutou até ao fim", disse o médico reconhecendo que "Bennett se tornou conhecido por milhões de pessoas em todo o mundo pela sua coragem e vontade inabalável de viver".David Bennet vivia em Maryland, nos EUA, e tinha uma doença cardíaca grave. Há dois meses concordou em receber o transplante experimental, depois de ter sido rejeitado várias listas de espera para receber um coração humano.