Morreu Tomás, o menino de 7 anos a quem o Papa Francisco telefonou. O rapaz, natural de Braga, lutava contra um neuroblastoma e estava a realizar um tratamento experimental em Barcelona.





"No mesmo dia em que recebeu a nossa carta, o Papa Francisco ligou-nos. Quis saber como estava o Tomás, que situação vive e que tipo de cancro tem. No final disse que a partir de agora reza pelo Tomás", disse a mãe na altura do telefonema.



O Papa Francisco ligou ao menino após a família lhe ter dirigido uma carta, como recorda o Correio da Manhã