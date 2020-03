Morreu Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN, segundo a Visão. O antigo banqueiro morreu na segunda-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.





Oliveira e Costa foi condenado em 2017 pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito do processo do colapso do BPN.