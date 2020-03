O músico Pedro Barroso morreu na noite de segunda-feira aos 69 anos. A informação foi revelada pelo filho, Nuno Barroso.





O músico português, com mais de 20 álbuns lançados - o último em 2017 -, faleceu num hospital de Lisboa vítima de doença prolongada.Intérprete de êxitos como "Menina dos Olhos D' Água", Pedro Barroso festejou em dezembro passado 50 anos de carreira.Deixou gravado um álbum, "Novembro", que segundo a discográfica Ovação sera para editar "em breve".Figura ligada ao Belenenses, foi autor de um dos hinos do clube e participou em galas do emblema lisboeta.