Saul Bellow e John Updike, que foram responsáveis por revolucionar as letras norte-americanas durante a segunda metade do século XX.

Vencedores do Pulitzer, do National Book Award e do Man Booker International, entre outros prémios, o autor que se propôs a analisar a fundo a vida familiar e a sexualidade americana viu sempre o Nobel fugir-lhe, apesar da reconhecida qualidade dos seus textos e a importância da sua obra.

Pastoral Americana, O Complexo de Portnoy, Goodbye, Columbus, A Mancha Humana e A Conspiração Contra a América são apenas alguns dos seus títulos mais célebres.

A sua carreira literária começou em 1959 com a coleção de contos Goodbye, Columbus e terminaria apenas em 2010, quando tinha já 76 anos. Guardava um post-it no computador onde se podia ler: "A luta com a escrita já acabou".Entre esses anos publicou cerca de 30 obras, entre elas o importante O Complexo de Portnoy que trazia cruas descrições sexuais, tal como Roth a entendia, e abordava a maneira de viver da comunidade judaica em Newark, cidade do estado de Nova Jérsia onde Philip Roth nasceu e cresceu. Esta obra foi censurada na Austrália, o livro foi condenado por sumidades judaicas nos EUA. A obra foi mesmo descrita como o livro "pelo qual todos os antissemitas estavam a rezar". Mas aquele é um relato meio auto-biográfico do autor que revolucionou a cena literária dos EUA.Alicerçando a sua obra em personagens ricas, Roth nunca fugiu do ambiente em que estas moviam e imprimia sempre um cunho pessoal no que escrevia. Ao longo da década de 90 do século XX, o escritor iria dedicar-se a escrever inspirando-se na vida pós-II Guerra Mundial, como aconteceu com Pastoral Americana, onde conta a história de uma família perfeita caída em desgraça quando a filha mata uma pessoa num atentado à bomba numa pacata vila."Só devemos ler aqueles livros que nos mordem e nos picam", disse Roth, falando sobre Kafka, mas que certamente se referia a si próprio, que era capaz de desconcertar uma imagem previamente concebida de uma sociedade ou de um grupo através das letras.Feministas, judeus e uma das ex-mulheres atacaram-no em público, por vezes pessoalmente. As mulheres, nos seus romances, eram amiúde pouco mais do que objetos de desejo e raiva, tendo mesmo sido acusado de misoginiaEm O Teatro de Sabbath, o escritor imaginou a inscrição na sua lápide: "Sodomista, Abusador de Mulheres, Destruidor de Caracteres".Autor: Diogo Barreto/ Sábado