Morreu Tina Turner

Tina Turner morreu esta quarta-feira aos 83 anos de idade, segundo adianta o agente à Sky News, em comunicado."Tina Turner, a Rainha do Rock N'Roll, morreu hoje de forma pacífica após um estado de doença prolongado em sua casa, em Kusnacht, na Suíça. Com ela, desaparece uma lenda da música e um modelo a seguir", pode ler-se.A cantora nascida nos Estados Unidos e que adquiriu nacionalidade suíça desde 2013 lançou nove albuns de estúdio e ficou conhecida por êxitos mundiais como 'Private Dancer' ou 'We Don't Need Another Hero'.