Morreu Tom Sizemore, ator de "O resgate do Soldado Ryan", aos 61 anos

O ator norte-americano Tom Sizemore, conhecido pelos papéis nos filmes "Heat" e "Saving Private Ryan", morreu na sexta-feira, após ter passado semanas hospitalizado na sequência de um aneurisma cerebral. A notícia foi confirmada pelo porta-voz do ator ao canal de notícias CNN.A família de Sizemore tinha divulgado esta semana um comunicado a anunciar que tinham de decidir "assuntos relacionados com o fim da vida" do ator, já depois de os médicos reconhecerem que não havia nada a fazer em relação ao seu estado de saúde.