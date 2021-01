O excesso de mortes causado pela covid-19 gerou uma lista de espera nos crematórios. Segundo o jornal Público, a lista de espera chega até aos cinco dias.





Por dia, chegam a ser feitas sete cremações.Desde o início do ano de 2021, o país já confirmou mais de 200 mil casos do novo coronavírus e registou mais de 3.500 pessoas que morreram com a doença. Isso significa que, em média, 6 pessoas ficam infetadas por minuto e mais de 6 pessoas morrem a cada hora.