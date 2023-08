Motard português morre no Paquistão quando dava a volta ao mundo

Uma colisão entre um veículo pesado e um motociclo vitimou um motard português, de 28 anos, que estava a dar a volta ao mundo de mota, esta quinta-feira, perto de Dalbandin, no Paquistão. O óbito foi declarado no local.



Segundo o The Express Tribune, Nuno Castanheira tinha passado a fronteira entre o Paquistão e o Irão no dia anterior, encontrando-se no país há pouco tempo.



Do acidente resultaram mais dois feridos que foram, posteriormente, transportados para o Hospital Prince Fahad.