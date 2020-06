MP italiano ouve Conte durante três horas sobre gestão da crise da covid-19

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e os ministros da Saúde, Roberto Speranza, e do Interior, Luciana Lamorghese, foram interrogados esta sexta-feira ao longo de mais de três horas pelo Ministério Público italiano.



As audições sobre a gestão da crise da pandemia da covid-19 realizaram-se no âmbito da investigação lançada a 8 de abril pelos procuradores de Bergamo, cidade da Lombardia, a região mais atingida pela pandemia.



Em causa está a forma como o Executivo transalpino geriu o surto pandémico no país, que registou 236.142 casos confirmados e 34.167 vítimas mortais.