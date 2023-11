MP pede penas suspensas para arguidos pela morte de Sara Carreira: «Assobiam todos para o lado»

O Ministério Público deu como provados os factos da acusação no caso do acidente que provocou a morte a Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, na A1, junto a Santarém, e pediu pena de prisão suspensa para Ivo Lucas, Cristina Branco e multa para Tiago Pacheco. "Todos os três tem responsabilidade fatal por este acontecimento. Parece que tentaram passar as culpas uns para os outros. Assobiam todos para o lado", afirmou o procurador esta sexta-feira no Tribunal de Santarém.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã