Mulher de 35 anos morre com coágulo sanguíneo cerebral após tomar vacina da AstraZeneca

Uma mulher, de 35 anos, morreu com um coágulo sanguíneo cerebral após a toma da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.







Recorde-se que desde março que a vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19 tem dado que falar na Europa. Depois da polémica com a não recomendação da inoculação a pessoas com mais de 65 anos, a vacina já esteve várias vezes no centro da discussão depois de terem sido registados vários episódios de tromboses e, em alguns casos, mortes, entre os pacientes inoculados.