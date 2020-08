Mulher e filhas de Jorge Gabriel infetadas com Covid-19

Filipa Gameiro, a mulher de Jorge Gabriel, está infetada com Covid-19. Apesar do rosto da RTP ter testado negativo no primeiro teste,a companheira e as duas filhas contraíram a doença durante as férias em família no Porto Santo, onde estiveram em contacto com uma amiga infetada.



Contactado pelo Correio da Manhã, o apresentador diz que a mulher e as filhas "estão bem e assintomáticas", mantendo-se em isolamento na ilha.