A polícia do norte da China acusou um homem de tentativa de homicídio, depois de ter alegadamente enterrado ainda viva a sua própria mãe, que foi encontrada com vida três dias depois.





A mulher do suspeito informou a polícia que o marido levou a mãe num carrinho de mão, no dia 2 de maio.Ao fim de três dias sem a mulher ser vista, a polícia foi informada e o homem foi detido no condado de Jingbian, província de Shaanxi