As grandes multinacionais pagam menos impostos actualmente do que pagavam antes da crise financeira de 2008, mostra uma análise divulgada esta segunda-feira, 12 de Março, pelo Financial Times.



Apesar dos esforços dos governos para combater a evasão fiscal, a taxa efectiva de imposto paga pelas empresas desceu 9% nos últimos dez anos.



Continuar a ler

O FT, que analisou os impostos pagos pelas dez maiores empresas públicas do mundo em termos de capitalização de mercado, em cada um dos grandes nove sectores, conclui que o corte da taxa de imposto sobre as empresas por parte dos governos só explica metade desta descida, sugerindo que as empresas ainda estão a contornar os esforços para apertar a cobrança de impostos sobre as sociedades.



"Houve muita acção e medidas que são muito visíveis, mas a realidade é diferente. Os cortes nas taxas e as isenções fiscais para a propriedade intelectual foram as forças dominantes no imposto sobre as empresas - e isso reflecte a dinâmica contínua da concorrência ao nível fiscal", afirma Mihir Desai, professor de Finanças e Direito da Universidade de Harvard.



Desde a crise financeira, a média das taxas efectivas de imposto reportadas caiu cerca de 13% para as maiores empresas industriais e de tecnologia, de acordo com a pesquisa do FT, enquanto nos sectores da saúde, bens de consumo e materiais ficaram praticamente inalteradas.



Os resultados mostram, assim, que nos países da OCDE, os impostos sobre as empresas continuaram a cair, à medida que os impostos sobre o consumo e sobre os rendimentos dos trabalhadores aumentaram.



Desde 2008, os países reduziram os impostos sobre as empresas em 5%, enquanto os governos aumentaram em média as taxas de imposto sobre os rendimentos em 6%, segundo dados da KPMG.