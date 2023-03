Município do Porto formaliza atribuição de 100 mil euros a 29 atletas de alta competição

O Município do Porto formaliza esta terça-feira atribuição de 100 mil euros a 29 atletas de alta competição.Este apoio faz parte do programa municipal anual de patrocínio a Atletas de Alto Rendimento e de Elevado Potencial Desportivo, lançado pela autarquia para permitir a criação de condições para a evolução e realização plena de atletas de alto rendimento e de elevado potencial (incluindo desporto adaptado).Decorrido o período de candidaturas e após uma forte procura, são 29 os atletas apoiados pelo programa municipal e de diferentes modalidades, como a vela, o padel, o karaté, a natação, o boccia, o taekwondo, o atletismo, a ginástica, o skate, o ténis, o surf e a ginástica rítmica.A formalização das assinaturas destes contratos de patrocínio terá lugar nos Paços do Concelho (Sala D. Maria II) a partir das 18h30 desta terça-feira, numa cerimónia que contará com as presenças de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, de Catarina Araújo, vereadora da Juventude e do Desporto da Câmara do Porto, e dos atletas apoiados.Promovido pela Câmara Municipal e desenvolvido pela empresa municipal Ágora, o programa de Patrocínio a Atletas de Alto Rendimento e de Elevado Potencial Desportivo abrange atletas naturais ou residentes no concelho do Porto, não profissionais, que pratiquem uma modalidade desportiva federada e participem em competições ao mais alto nível desportivo, através de apuramento individual.