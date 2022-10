Musk quer despedir 75% do pessoal do Twitter

A empresa já previa, independemente de ser comprada pelo CEO da Tesla, reduzir em 800 milhões de dólares os custos salariais até final do próximo ano, o que se traduziria em suprimir cerca de 25% dos empregos.



O negócio anunciado em maio assistiu a várias reviravoltas, tendo Musk desistido da compra e, mais recentemente, voltado a oferecer o valor inicial após se ter iniciado uma disputa legal com o Twitter.

Os planos de Elon Musk para o Twitter passam por despedir cerca de 75% dos 7.500 funcionários do Twitter, ficando a empresa, que o homem mais rico do mundo está em vias de adquirir, com cerca de dois mil trabalhadores, avança esta quinta-feira o The Washington Post.O jornal cita documentos apresentados por Musk a potenciais investidores.