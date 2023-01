"Na Sombra": o livro em que Harry ajusta contas novas e antigas

Tentativa de manipulação emocional ou testemunho sincero sobre a crueldade das relações no seio da família real britânica? Ante o livro-acontecimento deste início de 2023, 'Na Sombra', assinado por Harry, duque de Sussex, cabe ao leitor decidir. A verdade é que, exceções feitas para a princesa Diana, mãe do autor, e para o duque de Edimburgo, seu avô paterno, ninguém, na família real, escapa às acusações, umas mais graves do que as outras. Nem mesmo a falecida rainha Isabel II, embora o livro tenha sido fechado já depois da sua morte, a 8 de setembro último.Embora parte do conteúdo do livro já tenha vindo a ser divulgado por órgãos de comunicação de todo o mundo, a sua leitura surpreende, antes de mais, pelo lastro de ressentimento acumulado. Como se 'Na Sombra' estivesse para Harry como o chamado vestido da vingança esteve para sua mãe, após o anúncio público de que a separação entre ela e o príncipe de Gales era irreversível, no verão de 1996. Leia o artigo na íntegra na Máxima