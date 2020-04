Não é brincadeira: têm gémeos durante a pandemia e chamam-lhes Corona e Covid

Parece brincadeira mas não é: um casal foi pais de gémeos durante a pandemia e decidiu dar os nomes de Corona à menina e Covid ao menino.





O caso aconteceu em Raipur, na Índia, e segundo informações da "Press Trust of India", os nomes foram escolhidos para que no futuro as crianças se lembrem das dificuldades que a família teve de superar neste período crítico."O parto aconteceu depois de enfrentar várias dificuldades e eu e meu marido queríamos tornar o dia memorável. De fato, o vírus é perigoso e potencialmente fatal, mas seu surto fez as pessoas concentrarem a atenção no saneamento, na higiene e incorporarem outros bons hábitos. Por isso, pensámos nestes nomes", explicou a mãe das crianças, Preeti Verma, que recorda que a ambulância que a levou para o hospital chegou a ser parada pela polícia, já que a circulação automóvel está proibida.A imprensa britânica divulgou imagens de Preeti Verma com o casal de gémeos e a filha de 2 anos.