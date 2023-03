«Não há vergonha na cara»: Moedas indigna estudantes com inauguração de residência universitária a preços "incomportáveis"

Uma mensagem de Carlos Moedas na rede social Twitter a inaugurar uma residência privada de estudantes provocou centenas de comentários indignados devido aos preços dos quartos: 700 a 1100 euros/mês. "Inaugurámos a nova Residência de estudantes no Campo Pequeno. Trabalhamos diariamente para aumentar a oferta de habitação: através do setor público e do privado, do setor social e cooperativo", escreveu o autarca na sexta-feira. "Não há vergonha na cara mesmo. Falta de respeito por todos", foi um dos mais de 500 comentários, refere o Correio da Manhã esta segunda-feira.