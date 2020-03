«Não podemos fazer nada pela tua mãe, tem 77 anos e faltam meios»

Mari Ángeles morreu aos 77 anos em Espanha devido ao coronavírus. A sua filha fez um relato arrepiante do seu passou, em declarações ao 'El Mundo', e que diz bem do colapso do sistema de saúde espanhol.





"Levaram a minha mãe para as Urgências e não me deixaram entrar. Deixei-me ficar uns 10 minutos, dando voltas como um gato, preocupada. A dado momento, sai um médico e diz-me: 'Vou dizer-te a verdade. A tua mãe tem antecedentes e chegou em estado crítico. Não podemos fazer nada por ela: tem 77 anos e várias patologias prévias. Não há meios. Esta é a realidade", conta a filha de Mari Ángeles ao jornal espanhol.E contestou: "Sei que a minha mãe está mal e tem várias doenças mas não vão fazer nada pela minha mãe. Vai morrer hoje?".Continuam a subir os números de mortos por coronavírus em Espanha. Segundo os dados esta terça-feira revelados pelo governo do país vizinho, morreram nas últimas 24 horas mais 849 pessoas, um novo máximo diário que faz o número total de falecidos em Espanha desde o início da pandemia chegar aos 8189. O anterior máximo havia sido registado no domingo, quando perderam a vida devido à Covid-19 838 pessoas.De acordo com a mesma comunicação estatal, contam-se até ao momento mais de 94 mil casos de pessoas infetadas (mais 9 mil do que na véspera), sendo que destes mais de cinco mil foram colocados em cuidados intensivos e 19 mil já tiveram alta.