Navio encalhado já está a flutuar no Canal do Suez

A Autoridade do Canal do Suez confirmou hoje que o porta-contentores Ever Given começou a flutuar depois de ter estado totalmente encalhado desde a passada terça-feira bloqueando o tráfego naval.

Os trabalhos para desencalhar o navio estão assim a dar os primeiros sinais de sucesso e vão prosseguir nas próximas horas, aproveitando a maré alta no local.

"Hoje começamos o nosso plano para que todos os navios passem o Canal", disse Mohab Mamish, assessor do presidente do Egito para o Canal do Suez, afirmando que pode demorar uma semana até que todos os navios atualmente parados consigam atravessar o Canal.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinental mais usadas por navios de grande porte, sendo ponto de passagem de cerca de 12% do comércio mundial.