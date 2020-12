Necessidades de financiamento da TAP podem ultrapassar 3,7 mil milhões até 2024

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, adiantou esta sexta-feira na apresentação do plano de reestruturação da TAP que a companhia aérea tem necessidades de financiamento que, no acumulado até 2024, podem ficar entre 3414 e 3725 milhões de euros.





O ministro adiantou que depois do empréstimo de 1.200 milhões de euros este ano, a TAP precisará entre 970 e 1.164 milhões de euros em 2021.Já em 2022 as necessidades de financiamento da transportadora serão entre 463 e 503 milhões, em 2023 entre 379 e 438 milhões e em 2014 entre 392 e 420 milhões.Estes são as necessidades de financiamento da TAP, frisou o ministro, salientando que "não quer dizer que tem de ser com garantia pública"."Gostávamos que TAP se conseguisse financiar no mercado", afirmou ainda, reconhecendo que isso pode não ser possível, sendo esse o pior cenário.Pedro Nuno Santos disse ainda que o break even operacional será atingido em 2023, e que em 2024 a companhia terá um resultado operacional positivo, sendo que nesse ano ainda terá necessidades de financiamento."Em 2025 estará em condições de começar a devolver dinheiro ao Estado", afirmou o ministro.