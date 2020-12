Nepal e China chegaram a acordo e o Evereste... vai mudar de altitude

O Evereste é, até aos dias de hoje, a montanha mais alta do Mundo, mas os números referentes à sua altura nunca foram consensuais, principalmente entre Nepal e China, algo que irá mudar a partir desta terça-feira.





Em declarações à Agência EFE, Prakash Joshi, diretor-geral do Departamento de Estudos napaleses, afirmou que os dois países asiáticos chegaram finalmente a acordo sobre a altura de Kathmandu, medida que será anunciada esta terça-feira. "Nepal e Chipa anunciarão conjuntamente a nova altura do Evereste amanhã ao meio-dia, com o objetivo de encerrar dúvidas sobre qual é exatamente a nova altura da montanha mais alta do Mundo", apontou.

Esta será a primeira vez que os dois países chegam a acordo sobre a altitude da montanha, uma vez que a medição feita pela Índia, em 1955, e que ainda continua a ser reconhecida internacionalmente, estabeleceu a altura em 8.848 metros, medida que não era reconhecida pela China, depois de em 2005, o escritório de Pesquisa e Mapeamento do país ter afirmado que a montanha mais alta do Mundo media cerca de menos três metros... (8.844,43).