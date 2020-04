Netflix dispara para máximos históricos após grande aumento nas subsrições

As ações da Netflix subiram 2,5% para um máximo histórico de 424 dólares por ação a meio da sessão desta quarta-feira, dia 15 de abril, cimentando a sua posição de líder no 'streaming', numa altura em que o serviço está a ter uma forte procura.





A cotada norte-americana valorizou 40% desde que atingiu um mínimo do ano no dia 16 de março e é uma das empresas do S&P 500 com melhor desempenho este ano, até ao momento. O seu máximo anterior tinha sido em meados de 2018, quando a Netflix anunciou um aumento de utilizadores. Depois disso, devido ao crescimento da concorrência e à perda de conteúdo popular a empresa vinha a perder valor.Com os maiores eventos e campeonatos desportivos cancelados devido ao coronavírus, e quase todas as atividades culturais suspensas, o serviço de "streaming" tem ganho força nas últimas semanas, com um aumento anunciado de utilizadores registados. A Netflix divulgou um aumento de downloads da sua aplicação, principalmente em áreas onde se verificam mais casos de infetados com covid-19.A juntar ao maior número de pessoas em casa, devido ao "lockdown" promovido por grande parte dos países em todo o mundo, os conteúdos virais regressaram, como é o caso do documentário "Tiger King" e a quarta temporada de "La Casa de Papel".Para os analistas do Bank of America, a pandemia representa uma "tempestade perfeita" que pode fazer crescer ainda mais a Netflix nas próximas semanas e tal razão levou o banco de investimento a elevar o preço-alvo das suas ações para os 460 dólares.Um importante teste para a empresa norte-americana será a sua apresentação de resultados trimestrais, marcados para o final deste mês. Os analistas de Wall Street olham para um lucro de 1,64 dólares por ação e receitas totais de 5,73 mil milhões de dólares nos primeiros três meses deste ano.