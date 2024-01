Netflix paga 5 mil milhões de dólares em acordo de 10 anos com a WWE

O valor, que corresponde ao pagamento de 500 milhões de euros por ano, foi avançado esta terça-feira pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema, uma vez que os valores não tinham sido divulgados.



World Wrestling Entertainment (WWE) com a Comcast. O acordo agora firmado supera o valor que a WWE recebe da Comcast, segundo a Bloomberg. A Netflix acordou pagar cinco mil milhões de dólares ao longo dos próximos dez anos para ter os direitos exclusivos do programa norte-americano de "wrestling" Raw. Este é o primeiro grande investimento da Netflix para a transmissão de eventos em direto.O valor, que corresponde ao pagamento de 500 milhões de euros por ano, foi avançado esta terça-feira pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema, uma vez que os valores não tinham sido divulgados.O programa Raw será transmitido em direto nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e outros mercados internacionais a partir de janeiro de 2025, após o fim do contrato da

Além dos direitos exclusivos do Raw, a Netflix passará também a deter os direitos de outros especiais, como o "smackdown" e a "NXT".As notícias deram alento às ações da TKO Group, que detém a WWE. Os títulos sobem 20,9% para 93,6 euros na primeira sessão após o anúncio do acordo, reduzindo ligeiramente os ganhos da abertura.A Netflix espera com este investimento atrair milhões de fãs do programa de wrestling.