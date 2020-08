Neymar vai deixar de ser patrocinado pela Nike. A notícia é avançada pela própria marca desportiva norte-americana.





Após um vínculo que durou 15 anos - Neymar assinou o primeiro contrato quanto ainda não era profissional, aos 13 anos -, a ligação entre a Nike e o internacional brasileiro chega ao fim.Segundo a imprensa internacional, as novas condições económicas propostas pela Nike para a renovação de contrato não foram ao encontro do pretendido por Neymar.Livre do vínculo com a marca norte-americana, Neymar deverá agora vincular-se à Puma, num acordo que naturalmente deverá ser superior àquele que auferia com a Nike.