«No meus anos enviou-me 20 garrafas de vodka e uma carta muito doce»: Berlusconi defende Putin

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, cujo partido fará parte do próximo Governo de coligação liderado por Giorgia Meloni, está no centro de uma enorme polémica por ter elogiado Vladimir Putin, com quem diz ter trocado "cartas muitos doces".Num encontro com deputados, Berlusconi disse ter retomado a sua antiga amizade com o líder russo, que classificou como "uma pessoa sensata e pacífica"."Ele diz que sou o primeiro dos seus cinco amigos verdadeiros. No meus anos enviou-me 20 garrafas de vodka e uma carta muito doce. Eu enviei-lhe 20 garrafas de Lambrusco e uma carta igualmente doce", afirmou, acrescentando que se dissesse abertamente o que pensa sobre a guerra "seria um desastre".