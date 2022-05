No novo concurso da Sábado, ganha quem faz rir por último

Nos últimos anos foram aparecendo concursos para descobrir talentos nas mais variadas áreas – da gastronomia à música –, mas um dedicado em exclusivo a encontrar os novos nomes do humor em Portugal já não acontecia há algum tempo. É ao que se propõe O Último a Rir , um novo concurso de stand-up comedy idealizado pela 'Sábado' e pela produtora especializada em comédia Bang Produções, que vai percorrer bares de norte a sul do País, de 5 de maio até 8 de junho.





Uma das características diferenciadoras desta iniciativa é o facto de os participantes selecionados serem acompanhados por três mentores com larga experiência na área: Marco Horácio, Miguel Sete Estacas e Rita Camarneiro são os escolhidos para passarem todos os seus conhecimentos aos candidatos selecionados. Mas já lá vamos. Outra particularidade do concurso passa pelos prémios monetários, no valor de €1.000, €500 e €250, a entregar aos três finalistas no espetáculo final, que se realizará no Teatro Villaret, em Lisboa.

A Sábado esteve presente no teatro que receberá o espetáculo final, no dia de lançamento d’O Último a Rir, e falou com os três mentores sobre as suas expectativas para o que se seguirá e a vontade comum de descobrir os comediantes do futuro.





Para Marco Horácio, “trata-se de ir à descoberta do próximo humorista da stand-up nacional”, resume à Sábado, pelo telefone, impedido de marcar presença na sessão de lançamento da competição devido à Covid-19.





A coisa tornar-se-á séria depois de os 24 concorrentes mostrarem o que valem aos mentores, em quatro eliminatórias que terão lugar em quatro bares, de norte a sul do País [19 de maio, Bafo de Baco, em Loulé; 24 de maio, Alma do Raio, Braga; 25 de maio, Ferro Bar, Porto, e 26 de maio, Maxime Comedy Club, Lisboa]. No fim, os três mentores vão escolher quatro protegidos cada um e é então que se dá início à fase de mentoria.





“Têm de arriscar e convém, já agora, terem piada”, dá como conselho Marco Horácio sobre o tipo de humoristas que O Último a Rir procura. “Tem de haver potencial de estrela de comédia”, continua. “Somos um País naturalmente humorista e este é um formato de concurso que quase poderia ser uma série documental com uma final grandiosa no Villaret”, antecipa. O prémio monetário oferecido aos três finalistas, acredita, aumentará o nível: “A nós, mentores, dá-nos a possibilidade de sermos mais exigentes.”





A partir de 30 de maio, “os mentores ajudarão os protegidos com ensinamentos, só levando dois concorrentes à grande final”, explica Paulo Oliveira, da Bang Produções. A final, que terá lugar a 8 de junho, no Villaret, terá seis finalistas em palco, mas os mentores já só serão meros espectadores. O vencedor será decidido por um painel de jurados constituído por Tiago Dores, Nilton, Paulo Oliveira e a diretora da 'Sábado' Sandra Felgueiras. A gala será apresentada por Fernando Alvim e Luísa Barbosa.





Algo com que Horácio, Sete Estacas e Camarneiro concordam é que “há cada vez mais malta nova a fazer humor de forma assertiva”. Porém, “alguns precisam de dicas” e esta é uma boa oportunidade para as conseguirem, defende Marco Horácio. “Na comédia, o difícil é lidar com o público, fazer dela a profissão e deixar uma marca”, diz. Para Paulo Oliveira, estão reunidas as condições para O Último a Rir ser “o maior concurso de humor nacional”.



[Na primeira etapa, que decorre entre 5 e 12 de maio, será feita a seleção dos 24 participantes. Para participar, deverá enviar um vídeo com uma duração máxima de três minutos para o site do concurso]