Noah, o menino que desapareceu durante 36 horas em Proença-a-Velha, chegou sonolento ao hospital, mas está estável.





Segundo a unidade de saúde de Castelo Branco, a criança chegou desidratada e com "algumas escoriações" mas está fora de perigo.O pequeno Noah "dormiu toda a noite e alimentou-se corretamente. Agora está a dormir", referiu fonte hospitalar acrescentando que, no entanto, o bebé não terá alta porque é necessário "estabilizar totalmente".A médica revelou que as escoriações do menino são no abdómen, dorso e pés e que foi prestado apoio psicológico aos pais