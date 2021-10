Nobel da Física entregue a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi

O Prémio Nobel da Física de 2021 foi atribuído a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi "pelo seu contributo para a compreensão de sistemas físicos complexos".





Hasselmann e Manabe receberam metade do prémio devido ao seu trabalho com "modelos físicos do clima da Terra, quantificando a variabilidade e prevendo de forma confiável o aquecimento global".Parisi foi distinguido "pela descoberta da interação da desordem e flutuações nos sistemas físicos de escalas atómicas a planetárias".Syukuro Manabe mostrou como os níveis de dióxido de carbono que aumentam na atmosfera levam a maiores temperaturas na superfície terrestre, um trabalho em que se baseiam os modelos climáticos e que permite prever as alterações climáticas.Já o modelo de Klaus Hasselmann liga o clima e o tempo. "Os seus métodos foram usados para provar que o aumento da temperatura na atmosfera se deve às emissões humanas de dióxido de carbono", explica o Comité Nobel.Finalmente, Giorgio Parisi descobriu os "padrões escondidos em materiais complexos desordenados" e contribuiu para a teoria dos sistemas complexos.Syukuro Manabe tem 90 anos e cidadania norte-americana. Giorgio Parisi é italiano e Klaus Hasselmann é alemão.Os prémios Nobel distinguem os feitos na ciência, literatura e paz, e foram criados e financiados através do testamento de Alfred Nobel, o inventor da dinamite. São entregues desde 1901, sendo que o prémio dedicado à Economia foi dado pela primeira vez em 1969.