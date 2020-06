Noite da Literatura Europeia em formato radiofónico

Sem possibilidade de realizar um encontro presencial, a organização da Noite da Literatura Europeia decidiu adaptar-se à 'nova' realidade e vai este ano levar a cabo o evento num formato radiofónico. Será nos dias 27 e 28 de junho, entre as 21 e as 23 horas, com um encontro à distância que permitirá ouvir excertos de obras de 13 autores através da antena da Smooth FM, emissora de rádio que terá como missão levar aos quatro cantos do nosso país este evento inédito e original.





Tendo o radialista e poeta Gonçalo Câmara como anfitrião, o evento contará com a presença de autores de vários países europeus, sendo que o nosso país estará representado por Joana Bértholo, que irá ler algumas passagens de um conto inédito. De notar que esta será a única leitura que será feita pelo autor da obra, já que as restantes serão feitas em português por atores e/ou atrizes.Marion Poschmann (Alemanha)As ilhas dos pinheiros | RomanceLeitura por Ulisses CeiaThomas Köck (Áustria)Atlas | DramaLeitura por Olinda FavasJitka N. Srbová (República Checa)A Floresta | PoesiaLeitura por Ligia CruzJoana Bértholo (Portugal)O que pedir | ContoLeitura pela autoraRobert Bebek (Croácia)Vulcão | PoesiaLeitura por Arijana MedvedecJavier Castillo (Espanha)O dia em que perdemos a cabeça | Policial/ThrillerLeitura por Pedro SaavedraSofi Oksanen (Finlândia)Norma | RomanceLeitura por Ana ÁguaVirginie Despentes (França)Vernon Subutex | RomanceLeitura por Cátia ToméLászló Krasznahorkai (Hungria)O Tango de Satanás | RomanceLeitura por Miguel LoureiroFrancesco Carofiglio (Itália)L’estate dell’incanto | RomanceLeitura por Beatriz GodinhoMarta Dzido (Polónia)As Mulheres do Solidariedade | Não ficçãoLeitura por Alexandra TelesMark Haddon (Reino Unido)O Golfinho | RomanceLeitura por Filipe CostaGabriela Adame?teanu (Roménia)Uma Manhã Perdida | RomanceLeitura por Inês Lapa e Lavínia Moreira