Nokia corta até 10 mil postos de trabalho nos próximos dois anos

A Nokia planeia eliminar até 10 mil postos de trabalho nos próximos dois anos, uma medida que faz parte do plano de corte de custos que a fabricante do setor de telecomunicações vai implementar. A informação foi anunciada pela empresa num comunicado emitido esta terça-feira, 16 de março.





O objetivo da Nokia com estes cortes é reduzir a base de custos em 600 milhões de euros até ao final de 2023. "Estas poupanças vão compensar os investimentos em investigação e desenvolvimento e os custos relacionados com a inflação associada aos salários", refere a empresa no comunicado divulgado esta manhã.Após a execução deste plano, que tem um prazo de 18 a 24 meses, a Nokia deverá passar a ter, entre 80 mil e 85 mil trabalhadores. Hoje, a empresa finlandesa conta com 90 mil trabalhadores.Os cortes na força de trabalho deverão custar à Nokia entre 600 e 700 milhões de euros até 2023. Ainda assim, a empresa mantém as perspetivas de resultados positivos para este ano.Estes cortes, detalha ainda o comunicado, serão aplicados a todas as áreas de negócio da empresa. "A Nokia tem quatro áreas de negócio. Cada uma já identificou um caminho claro para um crescimento sustentável e rentável e estão a desenhar as bases de custos para investir no futuro", afirma o presidente executivo da Nokia, Pekka Lundmark, citado em comunicado.