'Nomadland' vence Óscar de Melhor Filme: confira a lista de todos os vencedores

A 93.ª cerimónia dos Óscares realizou-se este domingo, no Dolby Theatre e na Union Station em Los Angeles, nos EUA.





Em ano de pandemia, a entrega dos grandes prémios do cinema decorreu de forma diferente. A cerimónia não contou com nenhum apresentador oficial e a ordem de entrega dos prémios sofreu algumas alterações - a estatueta para Melhor Filme foi entregue ainda antes dos prémios de melhor Atriz e Ator."Nomadland" arrecadou três galardões, entre eles o de Melhor Filme, de Melhor Atriz(Frances McDormand, "Nomadland") e de Melhor Atriz Secundária (Yuh-Jung Youn, "Minari")."Mank" é um dos grandes "derrotados" da noite. A película, que estava nomeada para 10 Óscares, acabou por levar para casa apenas dois prémios, entre eles Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

Melhor filme:

"Nomadland - Sobreviver na América"

Melhor realização:

Chloé Zhao - "Nomadland - Sobreviver na América"

Melhor ator:

Anthony Hopkins - "O Pai"

Melhor ator secundário:

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Melhor atriz:

Frances McDormand - "Nomadland: Sobreviver na América"

Melhor atriz secundária:

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Melhor argumento adaptado:

"O Pai"

Melhor argumento original:

"Promising Young Woman - Uma miúda com potencial"

Melhor filme internacional:

"Another Round" - Dinamarca

Melhor filme de animação:

"Soul - Uma aventura com alma"

Melhor curta-metragem de animação:

"If Anything Happens I Love You"

Melhor documentário:

"My Octopus Teacher"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Colette"

Melhor curta-metragem:

"Two Distant Strangers"

Melhor cenografia:

"Mank"

Melhor direção de arte:

"Mank"

Melhor montagem:

"Sound of Metal"

Melhor caracterização:

"Ma Rainey: A mãe dos blues"

Melhor guarda-roupa:

"Ma Rainey: A mãe dos blues"

Melhor banda sonora original:

"Soul - Uma aventura com alma", Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Melhor canção:

"Fight For You" - "Judas and the Black Messiah"

Melhor montagem de som:

"Sound of Metal"

Melhores efeitos visuais:

"Tenet"