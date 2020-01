NOS vai reduzir em 50% valor máximo a pagar pela denúncia de contrato

A NOS vai reduzir em 50% o teto máximo que os seus clientes pagam para romper com o contrato antes do fim do prazo da fidelização, anunciou a operadora liderada por Miguel Almeida.





Esta medida entra em vigor a partir de 31 de janeiro e traduz-se na introdução de um teto máximo de 500 euros a pagar em caso de denúncia. Segundo a operadora na oferta "de TV, internet, telefone fixo e móvel essa redução é superior a 50%".





A operadora defende que "com estas medidas de redução significativa dos encargos, a Nos reforça o seu compromisso de entrega de valor às famílias portuguesas, num movimento positivo face aos seus concorrentes".





Além disso, sublinha que "o mercado de comunicações em Portugal é reconhecido pelo seu dinamismo concorrencial e capacidade única de autorregulação, como fica uma vez mais assinalado com esta decisão".





Esta decisão acontece depois de a Autoridade da Concorrência ter concluído que as fidelizações são uma barreira à concorrência no setor. E, nesse sentido, sugeriu que o Governo e o regulador setorial (Anacom) avançassem com regras mais apertadas.



Uma delas, tal como o Negócios noticiou, passa pelo fim da refidelização, no caso de não serem instalados novos serviços ou equipamentos.