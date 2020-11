Nova edição do Afonsinhos Sport Talks realiza-se no domingo

No próximo domingo, às 18h00, realizar-se-á a terceira edição do 'Afonsinhos Sport Talks'. Uma videoconferência sobre desporto, que contará com um painel composto por vários nomes ligados à área.





A saber: Pedro Dias (diretor da FPF), Madjer (antigo melhor jogador do Mundo de futebol de praia e atual coordenador da modalidade na FPF), Miguel Laranjeiro (presidente da Federação de Andebol de Portugal), José Neto (professor no ISMAI) e João Paulo Rebelo (secretário de Estado da Juventude e do Desporto). A moderação ficará a cargo de Eduardo Teixeira e Marcos Antunes.A transmissão do evento decorre na página de Facebook da 'Escola de Futsal Os Afonsinhos'.