Nova equipa das finanças liderada por João Leão já tomou posse

O Presidente da República deu esta segunda-feira posse ao novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e à sua equipa, que inclui três novos secretários de Estado, na sequência da demissão de Mário Centeno.

Estas mudanças, que constituem a primeira remodelação do XXII Governo Constitucional, foram oficializadas numa "cerimónia restrita" no Palácio de Belém, em Lisboa, "sem outros convidados, dadas as atuais regras de saúde pública" devido à pandemia de covid-19, anunciou na sexta-feira a Presidência da República.

Nesta recomposição, que não altera a dimensão do Governo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, é promovido a Adjunto do novo ministro e também tomará posse desse novo cargo.



António Costa diz que destino de Mário Centeno pode passar pelo Banco de Portugal



O Banco de Portugal é hipótese para o futuro de Mário Centeno, anunciou António Costa esta segunda-feira. "Tem todas as condições do ponto de vista pessoal e profissional", atirou o primeiro-ministro. "Até o próprio governador do Banco de Portugal já o admitiu", acrescentou António Costa.



"Há pessoas a quem o confinamento deve ter feito mal", disse o primeiro-ministro indignado com as críticas à saída de Mário Centeno do Governo.