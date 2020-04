Nova Iorque regista novo recorde de mortes num dia: 799

Pelo segundo dia consecutivo, o estado de Nova Iorque registou um recorde de mortes em 24 horas devido à covid-19, com 799 novos óbitos, revelou esta quinta-feira, 9 de abril, o governador Andrew Cuomo.





O estado, o mais afectado nos Estados Unidos, contabiliza agora 7.067 vítimas mortais e o número de casos confirmados ascende a 151.598.Cuomo destacou que apenas decorreram 18 dias desde a imposição de restrições em Nova Iorque, 39 dias desde o primeiro caso no estado e 80 dias desde que foi identificado o primeiro caso nos Estados Unidos.Cuomo comparou o efeito "devastador" da pandemia com os atentados de 11 de setembro de 2001. "No 11 de setembro perdemos 2.753 vidas no estado de Nova Iorque. Agora são já mais de sete mil vidas", frisou."Todos pensávamos que o 11 de setembro seria o pior dia de Nova Iorque que veríamos numa geração. Estávamos errados. Isto é um assassino silencioso, é uma explosão silenciosa que custa milhares de vidas", reforçou.