Nova sessão sobre extradição de João Rendeiro marcada para 27 de janeiro

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro voltou esta sexta-feira ao tribunal de Verulam, na África do Sul, para o início do julgamento do processo de extradição para Portugal, tendo sido agendada nova sessão para o próximo dia 27 (quinta-feira).A sessão que marcou o início do processo de extradição do ex-banqueiro começou com Rendeiro a entrar na sala de audiência a tossir, garantindo, ainda assim, estar a sentir-se "melhor" depois de ter tido febre e de ter sido visto por uma enfermeira na prisão.