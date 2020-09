Novo Banco avança com encerramento de mais 20 balcões até ao final do ano

O Novo Banco vai encerrar mais 20 balcões até ao final do presente ano de 2020, avança o jornal online Eco que nota que assim a instituição financeira terminará o ano com cerca de 355 agências distribuídas por todo o país.

Este número representa menos 275 balcões face às agências detidas pelo Novo Banco em agosto de 2014, altura da sua criação no âmbito da resolução feita ao BES.

"A verdade é que o mercado está a mudar, as necessidades dos consumidores estão a mudar e é normal que aquilo que é a tradicional distribuição de balcões venha a mudar sobretudo nos centros urbanos. Não tenhamos dúvidas. Estamos a analisar com cautela as transformações em que estamos a trabalhar para um banco novo. É esse banco novo que queremos desenvolver", disse esta semana, no Parlamento, o líder do Novo Banco, António Ramalho.

O Eco escreve ainda para lá do fecho de agências, o banco perdeu mais de 100 trabalhadores nos últimos meses.