Novo Banco mais do que triplica lucros em 2022 para 560,8 milhões

O Novo Banco registou um lucro de 560,8 milhões de euros em 2022, mais do que triplicando os resultados registados do ano anterior, que se fixaram em 184,5 milhões de euros. A venda da sede, a redução das provisões e a subida da margem financeira ajudaram na obtenção dos resultados, escreve o Negócios A informação foi comunicada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) na manhã desta quinta-feira.