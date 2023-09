Novo Banco tenta livrar-se de Luís Filipe Vieira

O Novo Banco decidiu avançar para Tribunal para contestar a operação que tornou a entidade bancária acionista da Promovalor e da Inland, empresas de Luís Filipe Vieira. Esta informação consta do Relatório e Contas do Novo Banco, relativo ao primeiro semestre, onde se revela que há o objetivo de cobrar a dívida das entidades geridas pelo antigo presidente dos encarnados. De acordo com uma notícia do Expresso, publicada no dia de ontem, o banco discorda em toda a linha da estratégia seguida pelas duas empresas do ramo imobiliário e que integram o grupo económico de Luís Filipe Vieira.