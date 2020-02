Novo caso de coronavírus confirmado em navio cruzeiro impedido de entrar em vários países

Foi confirmado um novo caso de coronavírus a bordo de um navio cruzeiro que atracou no Camboja, segundo avançaram as autoridades de saúde este sábado. A infetada é uma norte-americana de 83 anos, passageira do navio cruzeiro com mais de 2.000 pessoas a bordo.





O navio tinha sido impedido de entrar em vários países asiáticos devido ao risco de uma possível propagação do novo coronavírus, designado Covid-19.O MS Westerdam, navio de cruzeiro da companhia de navegação Holland America Line, recebeu na quarta-feira autorização das autoridades cambojanas para atracar no porto de Sihanoukville, depois de a Tailândia negar na terça-feira o desembarque face ao risco de algum viajante ser portador do vírus.Japão, Taiwan, Filipinas e Guam já tinham impedido o navio de cruzeiro de atracar nos seus territórios.Cerca de 1.450 passageiros e 802 membros da tripulação partiram no dia 01 de fevereiro de Hong Kong e planeavam chegar no sábado à cidade japonesa de Yokohama, mas as autoridades nipónicas negaram a entrada.