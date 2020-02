Há um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. Este é o 10.º caso e trata-se de uma mulher chinesa que se encontra internada em Lisboa.





Segundo o que o 'Correio da Manhã' conseguiu apurar junto de fonte médica do Hospital de São José, a mulher deu entrada nesta unidade de saúde, acompanhada pelo marido, com febre alta e tosse. Após avaliação inicial, foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral.O CM sabe também que quando a mulher se encontrava na sala de espera do Hospital de São José, juntamente com outros utentes, foi gerada uma confusão pelo facto de a doente estar com máscara e os outros pacientes não.Atualmente encontra-se numa zona de isolamento onde aguarda a realização de exames médicos.