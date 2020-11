Novo estado de emergência prevê escalões nos concelhos de risco, recolher obrigatório e fecho de empresas

Marcelo Rebelo de Sousa já avançou com o pedido de renovação do estado de emergência, que vai vigorar entre as 00h00 do dia 24 de novembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro.





"pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispensável para a concretização das medidas previstas (...) sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS-CoV-2".



A proposta de Decreto Presidencial, que será votada no Parlamento na manhã de sexta-feira, abre a possibilidade ao Governo de fixar diversos escalões para os concelhos de risco, bem como determinar o encerramento de lojas ou empresas.Assim, o chefe de Estado indica expressamente que "nos municípios com níveis mais elevados de risco, podem ser impostas restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, devendo as medidas a adotar ser calibradas em função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, incluindo a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana".O documento admite ainda que "autoridades públicas competentes" poderão determinar o "encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao respetivo regime ou horário de funcionamento", dando cobertura às medidas adotadas pelo Governo no atual estado de emergência.Face ao decreto do presente estado de emergência há ainda algumas diferenças, permitindo "ser limitada a possibilidade de cessação dos vínculos laborais dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS".Há também uma menção à proteção de dados pessoais, ficando explícito que

